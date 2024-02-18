В Киеве выразили опасения по поводу эскалации на Ближнем Востоке

Член временной комиссии Верховной рады Украины по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи Александра Устинова заявила, что в Киеве выражают опасения по поводу того, что США вступят в войну на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости.

Она подчеркнула, что вероятность того, что США вступят в конфликт на Ближнем Востоке существует. Устинова считает, что тогда Киеву придется конкурировать за поставки оружия не только с Израилем, но и с американской армией.

Депутат отметила, что США истощили запасы по определенным категориям вооружений из-за потребностей Украины, например, Киев получил от Вашингтона все ПЗРК Stinger, которые американская армия накопила за последние десять лет.

До этого вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что Западу нужно финансировать производство оружия ради Украины.

По его мнению, деньги на производство оружия необходимо тратить до тех пор, пока Украина в нем нуждается.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.