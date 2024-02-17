В Мюнхене не оценили шутку Зеленского о помощи США

Владимир Зеленский оказался в неловкой ситуации на конференции по безопасности в Мюнхене. Его шутка об американской помощи Украине не вызвала ожидаемой реакции зала – присутствующие встретили ее гробовой тишиной, сообщает Life.

Журналист телеканала CNN Кристиан Аманпур во время пресс-конференции задала Зеленскому вопрос: что бы он сказал американским конгрессменам, которые выступают против законопроекта о выделении помощи Украине. Президент уточнил: «А нас показывают по телевизору?» Получив утвердительный ответ, он улыбнулся и сказал: «Тогда я не буду», после чего в зале на несколько секунд повисла неловкая пауза.

Затем Зеленский добавил, что планирует в скором времени встретиться с конгрессменами США и обсудить с ними заблокированный законопроект о выделении средств.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности сделал несколько взаимоисключающих заявлений о победе Киева в конфликте с Россией.

Ранее Зеленский объяснил отступление ВСУ из Авдеевки.