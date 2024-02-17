В G7 обсудили ситуацию вокруг сообщений об инициативах России в космосе

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что в G7 обсудили «ограничения в космосе» после появления сообщений о возможных инициативах России. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы посвятили ясное послание о непреодолении определенных ограничений в космосе после новостей об инициативах или возможных космических инициативах России», — рассказал он.

До этого американские СМИ сообщили, что западные страны заподозрили Россию в разработке «ядерного космического оружия», способного вывести из строя большое количество коммерческих и правительственных спутников. По словам журналистов, использование такого оружия может привести к «нарушениям в повседневной жизни». Эксперты заявили, что такое оружие может уничтожить крупные группировки малых спутников, таких как Starlink Илона Маска.

15 февраля президент США Джо Байден распорядился связаться с Россией из-за противоспутникового оружия. 16 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США пока не обращались к Российской Федерации по этой теме.

Ранее стало известно предназначение космического буксира «Зевс».