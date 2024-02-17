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Сальдо назвал версию Киева о крушении Ил-76 выдуманной

Сальдо назвал версию Киева по Ил-76 нелепой и выдуманной для оправдания

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Версия Украины о крушении самолета Ил-76 является ложной. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, слова которого передает РИА Новости.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов после публикации The New York Times заявил, что пленных украинских военных якобы не было на борту российского самолета Ил-76, сбитого над Белгородской областью комплексом Patriot. Он также подверг сомнению, что воздушное судно сбила Украина.

«Ситуация с Ил-76 выставляет украинский режим в самом худшем свете как ни посмотри. Вот там и выдумывают самые нелепые ложные версии для оправдания себя. Врут изо всех сил — терять-то им нечего», — заявил Сальдо.

24 января 2024 года в районе белгородского села Яблоново был сбит самолет Ил-76, направлявшийся в административный центр региона. На борту воздушного судна находились 65 пленных бойцов ВСУ, которых должны были доставить в Белгород и затем транспортировать в зону обмена.

Однако по пути в самолет попала ракета, выпущенная украинскими войсками. По информации министерства обороны РФ, снаряд запустили с территории Харьковской области. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, никого из находившихся в самолете людей спасти не удалось.

Ранее пленный боец ВСУ признался, что боится возвращаться домой из-за крушения Ил-76.

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Крушение Ил-76 с пленными
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