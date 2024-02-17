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В МИД Китая не стали комментировать смерть Навального

МИД Китая назвал смерть Навального внутренним делом России

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Alexander Zemlianichenko/AP

В МИД Китая на стали комментировать смерть Алексея Навального заявив, что это внутреннее дело Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

«Это внутреннее дело России. Я не буду комментировать», — ответили в МИД Китая на соответствующий вопрос агентства.

После новости о смерти Навального в колонии президент США Байден сказал, что власти рассмотрят несколько сценариев действий в связи со смертью Навального. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что реакция США на смерть Алексея Навального является попыткой вмешаться во внутренние дела России.

Позже посольство России в Австрии направило министерству иностранных дел страны ноту протеста в связи с заявлением австрийского президента Александера Ван дер Беллена, обвинившего в смерти Алексея Навального руководство России.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «абсолютно оголтелыми» заявления западных политиков в связи со смертью Алексея Навального.

16 февраля в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп осужденный Навальный почувствовал себя плохо, вернувшись с прогулки, и практически сразу потерял сознание. Реанимационные действия проводились в течение получаса, но оказались безуспешными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Британия попыталась обвинить Россию в смерти Навального.

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