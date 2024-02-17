Украина выставит на продажу арестованную яхту Медведчука

Украина выставит на продажу арестованную в Хорватии яхту оппозиционного политика Виктора Медведчука. Об этом сообщает Агентство по розыску и менеджменту активов (АТМА).

Речь идет про 92-метровую яхту Royal Romance. Ее арестовали весной 2022 года, она находится в хорватском порту Риека. Позже местный суд принял решение о передачи судна Украине. Сумма, которую киевские власти планируют выручить, не уточняется.

Известно, что яхта была построена в 2015 году, на ней есть лифт и бассейн, она вмещает 14 гостей и 22 члена экипажа. Ориентировочная стоимость судна на момент продажи Медведчуку составляла $200 млн.

До этого Медведчук рассказал, что в 2022 году его обменяли не на командиров «Азова» (организация запрещена в России), а на иностранных наемников. «Азовцы» оказались в том же обменном списке по другой причине, утверждает политик.

Позже Медведчук заявил, что отставка главкома ВСУ Валерия Залужного могла быть связана с коррупционным фактором.

Ранее Медведчук перечислил главные ошибки Зеленского.