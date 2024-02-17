Суд ООН отказался вводить дополнительные меры против Израиля

Суд ООН постановил, что ситуация с Рафахом не требует новых мер против Израиля, как то предлагает Южно-Африканская Республика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление суда.

«Эта опасная ситуация требует немедленного и эффективного осуществления временных мер, о которых распорядился суд в своем постановлении от 26 января 2024 года, которые применимы ко всей территории сектора Газа, в том числе и к Рафаху, и не требуют указания дополнительных временных мер», — заявили в суде.

Тем не менее суд отмечает, что Израиль должен полностью соблюдать свои обязательства по Конвенции о геноциде.

До этого администрация американского президента Джо Байдена обратилась к Израилю с просьбой разработать «надежный план» наступления на город Рафах, расположенный на границе сектора Газа с Египтом.

По словам источников The Wall Street Journal, американское руководство ни при каких обстоятельствах не будет поддерживать идею Израиля о полномасштабном вторжении в Рафах.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил опасения из-за возможного признания палестинского государства со стороны США.