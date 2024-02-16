Биограф Зеленского заявил о признаках истощения у президента Украины

Близкие к президенту Украины Владимиру Зеленскому люди сообщают, что у него появляются признаки физического истощения. Об этом в интервью немецкому изданию Tagesspiegel заявил автор биографии главы украинского государства, американский журналист Саймон Шустер.

Он также заявил, что лидер Украины плохо воспринимает критику, так как раньше был актером и привык к овациям. Кроме того, журналист отметил, что Зеленский и его штаб отгораживаются от тех, кто критикует решения президента.

«Отсутствие возражений создает целый ряд проблем. В его непосредственном окружении почти нет тех, кто мог бы дать ему отпор», — сказал Шустер.

До этого политолог Аксинья Гурьянова заявила, ссылаясь на выходцев из Харьковского отдела Службы безопасности Украины (СБУ), что Зеленский имеет серьезные проблемы с печенью из-за употребления большого количества тяжелых наркотиков.

Ранее биограф Зеленского рассказал, как жилось в его подземном бункере в начале специальной военной операции РФ на Украине.