Сенаторы США планируют посетить Венгрию

В посольстве США в Будапеште заявили, что делегация из Конгресса США приедет в Будапешт в воскресенье, чтобы обсудить «стратегические вопросы» взаимодействия Североатлантического альянса и Венгрии. Об этом сообщает РИА Новости.

В дипмиссии подчеркнули, что двухпартийная делегация сенаторов США прибудет в Венгрию 18 февраля. В нее войдут сенаторы от демократической партии Джин Шахин, Крис Мерфи и Крис Ван Холлен, а также сенатор Том Тилис от республиканской партии.

До этого советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Венгрии скорейшей ратификации членства Швеции в НАТО, терпение Вашингтона «небезгранично».

Выступая на пресс-конференции в брюссельской штаб-квартире НАТО советник заявил, что он не собирается «выступать с конкретными угрозами» и озвучивать шаги, на которые могут пойти американские власти в случае очередной задержки в рассмотрении этого вопроса венгерской стороной. Однако, по его словам, терпение Белого дома по этому поводу «тоже небезгранично».

Ранее Орбан в разговоре со Столтенбергом заявил, что поддерживает вступление Швеции в НАТО.