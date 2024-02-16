Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Сенаторы США планируют посетить Венгрию

Сенаторы США приедут в Венгрию обсудить стратегию ее взаимодействия с НАТО

close
100%
Shutterstock

В посольстве США в Будапеште заявили, что делегация из Конгресса США приедет в Будапешт в воскресенье, чтобы обсудить «стратегические вопросы» взаимодействия Североатлантического альянса и Венгрии. Об этом сообщает РИА Новости.

В дипмиссии подчеркнули, что двухпартийная делегация сенаторов США прибудет в Венгрию 18 февраля. В нее войдут сенаторы от демократической партии Джин Шахин, Крис Мерфи и Крис Ван Холлен, а также сенатор Том Тилис от республиканской партии.

До этого советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Венгрии скорейшей ратификации членства Швеции в НАТО, терпение Вашингтона «небезгранично».

Выступая на пресс-конференции в брюссельской штаб-квартире НАТО советник заявил, что он не собирается «выступать с конкретными угрозами» и озвучивать шаги, на которые могут пойти американские власти в случае очередной задержки в рассмотрении этого вопроса венгерской стороной. Однако, по его словам, терпение Белого дома по этому поводу «тоже небезгранично».

Ранее Орбан в разговоре со Столтенбергом заявил, что поддерживает вступление Швеции в НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами