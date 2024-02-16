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В МИД рассказали о работе над открытием российского консульства страны на Бали

Замглавы МИД РФ Иванов: открытие российского консульства на Бали прорабатывается

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Москва и Джакарта в данный момент прорабатывают вопрос открытия российского генерального консульства на индонезийском острове Бали. Об этом журналистам рассказал статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов, передает ТАСС.

Он отметил, что сейчас в рамках данного проекта идет организационная работа. При этом российское правительство все еще должно подписать распоряжение об отрытии нового дипломатического представительства страны в Индонезии.

«Работа идет плановая», — сообщил Иванов в ответ на вопрос об этапе реализация соответствующей инициативы.

15 февраля индонезийские власти дали согласие на открытие нового генерального консульства РФ на территории страны. Ожидается, что дипломатическое представительство появится на курортном острове Бали.

Как рассказали в российском посольстве в Джакарте, руководство республики «принципиально» одобрило реализацию этого проекта. В заявлении уточнялось, что в настоящее время стороны согласовывают технические детали договора.

Ранее в МИД РФ рассказали о планах открыть центры консульских услуг в восьми государствах.

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