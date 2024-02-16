В МИД России заявили о переговорах о безвизовом режиме с рядом стран

Статс-секретарь — заместитель руководителя министерства иностранных дел Российской Федерации Евгений Иванов заявил, что российская сторона ведет переговоры об установлении безвизового режима рядом стран. Об этом сообщает ТАСС.

Иванов подчеркнул, что не хотел бы озвучивать конкретику, но процессы идут, в разной степени они продвинулись.

Он добавил, что после 1 августа Россия планирует расширить список стран, граждане которых смогут оформлять электронные визы для поездки в РФ.

По его словам, будет создан ряд предложений по расширению перечня стран и технически моменты. В настоящий момент все находится в работе, отметил Иванов.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что установление более легкого визового или безвизового режима в рамках стран БРИКС на данный момент не проходит.

По мнению министра, в рамках обсуждения данного вопроса можно обратиться к опыту Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Там практикуется так называемая карта бизнесмена, которая позволяет многократно посещать страны, являющиеся членами АТЭС.

Ранее Лавров перечислил близких союзников России.