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В Совбезе РФ заявили о планах Вашингтона и Лондона начать войну на Ближнем Востоке

Патрушев: США и Британия ударами по Йемену хотят втянуть страны региона в войну

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Удары США и Великобритании по позициям йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Аллах» абсолютно нелегитимны и противоречат уставу ООН. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе выступления в Бишкеке на встрече секретарей советов безопасности по Афганистану, передает ТАСС.

По его мнению, США и Великобритания развязали войну с Йеменом под предлогом защиты кораблей в Красном море, теперь они пытаются втянуть в этот конфликт государства региона.

Накануне британские ВМС сообщали, что ракетный удар был нанесен по судну в 85 морских милях к югу от йеменского порта Аден.

После обострения конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» заявило, что будет наносить удары по израильским территориям и не позволит связанным с этой страной судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока военная операция в секторе Газа не будет завершена.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.

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Удары США по хуситам
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