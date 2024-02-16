В Госдепе рассказали, пригласят ли Украину в НАТО в 2024 году

Вступления Украины в НАТО на саммите альянса в июле 2024 года в Вашингтоне не ожидается. Об этом сообщил представитель Госдепартамента США Дэниел Сайзек, пишет издание «Украинская правда».

По словам дипломата, члены НАТО понимают, что Украина хочет присоединиться к ним как можно скорее. Однако в этом году этого пока не ожидается, отметил Сайзек.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина получит приглашение вступить в альянс, когда все союзники его поддержат, а сама Украина выполнит все необходимые условия, предшествующие этому шагу.

По словам генсека НАТО, Киеву осталось выполнить часть условий, а альянсу — добиться взаимопонимания всех сторон о включении в него Украины.

При этом бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что конфликт на Украине раскалывает НАТО. Он итоге может привести к распаду альянса, считает эксперт.

Ранее Владимир Путин заявил об отсутствии смысла в дальнейшем существовании НАТО.