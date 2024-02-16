В Совфеде РФ оценили слова премьера Словакии о судьбе Крыма

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо занял правильную позицию по вопросу Крыма и Донбасса, считает член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков. Его слова приводит РИА Новости.

«Фицо занял правильную позицию по Крыму и Донбассу, а те, кто утверждает обратное, демонстрируют свою ущербность», — отметил сенатор.

Он добавил, что Киев и его зарубежные партнеры окажутся в «лагере проигравших» после завершения вооруженного противостояния с РФ. В будущем украинским властям и помогающим им странам Запада придется ответить за совершенные ими военные преступления, резюмировал российский законодатель.

15 февраля словацкий журнал Hlavne spravy опубликовал интервью с премьер-министром республики Робертом Фицо, в ходе которого политик прокомментировал ситуацию в Крыму и Донбассе. Глава правительства назвал «абсолютно нереальным» вариант ухода РФ с полуострова и из ДНР с ЛНР.

При этом он обратил внимание, что в данный момент Братиславе необходимо приспособиться к новой реальности. По словам Фицо, его страна не верит в возможность военного решения украинского кризиса и выступает за передачу Киеву только гуманитарной помощи.

Ранее в Словакии спрогнозировали ход будущих переговоров между РФ и Украиной.