В Египте начали возводить стену рядом с городом на юге сектора Газа

Власти Египта начали возводить стену рядом с Рафахом на юге Газы. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на спутниковые снимки и участников строительства.

По данным издания, на спутниковых фотографиях видно, как в буферной зоне к югу от пограничного перехода Рафах бульдозеры расчищают большой участок земли. Анализ снимков показал, что работы начались примерно 5 февраля.

Подрядчик и инженер, которые занимаются возведением, сообщили корреспонденту, что армия Египта поручила им построить бетонную стену высотой пять метров, чтобы перекрыть участок земли площадью пять квадратных километров.

При этом авторы публикации отметили, что пока неизвестно, предназначено ли это сооружение для содержания жителей Газы, которые пересекают границу.

Представитель правительства Египта отказался от комментариев и сослался на заявления, которые сделали власти о необходимости укрепления границы.

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