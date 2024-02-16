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Информатор по «делу Байденов» предстанет перед судом по обвинению в ложных показаниях

Информатор ФБР Александр Смирнов обвинен во лжи по делу Байденов

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Бывший информатор ФБР Александр Смирнов обвинен в даче ложных показаний по делу о причастности президента США Джо Байдена к деловым связям его сына Хантера с украинской энергетической компанией Burisma. Об этом сообщает РИА Новости.

Из обвинительного заключения спецпрокурора Дэвида Уайсса следует, что 43-летний Смирнов с 2010 года сотрудничал с ФБР и был конфиденциальным источником информации. В 2020 году в «деле Байденов» он предоставил спецслужбе ложную информацию после того, как Байден-старший стал кандидатом в президенты США.

В документе говорится, что предоставленная Смирновым информация «была фальсификацией, смесью ничем не примечательных деловых встреч и контактов». Они действительно случались, но не в то время, как он утверждал, и не с целью обсуждения взяток для Джо Байдена.

Смирнов утверждал, что руководители украинской фирмы Burisma заплатили по $5 млн Байденам, чтобы Хантер «позаботился обо всех вопросах через своего отца».

Спецпрокурор счел это неубедительным. Смирнов арестован и вскоре предстанет перед судом.

14 февраля минюст США нашел свидетельства употребления наркотиков Хантером Байденом.

Ранее в конгрессе США рассказали о решении по запуску процедуры импичмента Байдена.

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