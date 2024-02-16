РФ созывает заседание СБ ООН по «формуле Аррии» по борьбе с терроризмом

Планируется, что 20 февраля Россия созовет заседание Совета Безопасности ООН по «формуле Аррии», посвященное односторонним принудительным мерам в борьбе с терроризмом. Об этом сообщила заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая, об этом пишет ТАСС.

На сайте ОБСЕ говорится, что организация вносит всеобъемлющий вклад в международные усилия по борьбе с терроризмом под руководством ООН, противодействуя проявлениям терроризма, а также различным социальным, экономическим, политическим и прочим факторам, способным создать условия, в которых террористические организации могли бы заниматься рекрутированием и получением поддержки.

Представительница России отметила, что на встрече будут присутствовать государства — члены Совета Безопасности ООН для обсуждения важного вопроса влияния таких мер на борьбу с терроризмом.

До этого Заболоцкая заявляла что Россия после решения Международного суда ООН по иску Украины ждет извинений от всех, кто в Генассамблее обвинял Москву в дискриминации крымских татар и украинцев. Она отметила, что Международный суд отклонил практически все претензии Украины о якобы нарушении Россией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».