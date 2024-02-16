Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

РФ созывает заседание СБ ООН по «формуле Аррии» по борьбе с терроризмом

Россия созывает 20 февраля заседание СБ ООН по «формуле Аррии»

close
100%
Global Look Press

Планируется, что 20 февраля Россия созовет заседание Совета Безопасности ООН по «формуле Аррии», посвященное односторонним принудительным мерам в борьбе с терроризмом. Об этом сообщила заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая, об этом пишет ТАСС.

На сайте ОБСЕ говорится, что организация вносит всеобъемлющий вклад в международные усилия по борьбе с терроризмом под руководством ООН, противодействуя проявлениям терроризма, а также различным социальным, экономическим, политическим и прочим факторам, способным создать условия, в которых террористические организации могли бы заниматься рекрутированием и получением поддержки.

Представительница России отметила, что на встрече будут присутствовать государства — члены Совета Безопасности ООН для обсуждения важного вопроса влияния таких мер на борьбу с терроризмом.

До этого Заболоцкая заявляла что Россия после решения Международного суда ООН по иску Украины ждет извинений от всех, кто в Генассамблее обвинял Москву в дискриминации крымских татар и украинцев. Она отметила, что Международный суд отклонил практически все претензии Украины о якобы нарушении Россией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами