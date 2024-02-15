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В комиссариате ООН не считают удар по Белгороду военным преступлением

УВКПЧ осведомлено об обстреле Белгорода, но не считает его военным преступлением

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Антон Вергун/РИА Новости

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) проинформировано об обстреле Белгорода, но пока не может квалифицировать его как военное преступление. Об этом заявила РИА Новости официальный представитель организации Марта Уртадо.

«Управление по правам человека ознакомилось с сообщениями СМИ и заявлениями российских властей относительно жертв среди гражданского населения (в Белгороде. — «Газета.Ru»). Однако на данный момент мы не в состоянии определить, было ли это военным преступлением», — сказала Уртадо.

15 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по торговому центу на улице Плеханова в Белгороде. Здание получило сильные повреждения. Внутри ТЦ находились продуктовый магазин «Магнит» и аптека.

В Минобороны РФ заявили, что около 12:30 мск средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над территорией Белгородской области 14 реактивных снарядов, выпущенных ВСУ из ракетной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.

Как сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель», Вооруженные силы Украины могли ударить по Белгороду ракетами сербского производства.

Ранее в Госдуме назвали цель ударов ВСУ по Белгороду.

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