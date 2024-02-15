Евросоюз не планирует продлевать соглашение о транзите газа из России через Украину

Европейский союз не заинтересован в продлении транзита газа из России в Европу через Украину. Об этом заявила на заседании Европарламента еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, ее цитирует агентство Reuters.

«Мы не заинтересованы в продлении трехстороннего соглашения о транзите газа с РФ, срок действия которого истекает в конце 2024 года», — сказала она.

Транзитная ветка через Украину является единственным маршрутом поставок газа России в западную и центральную Европу после разрушений веток газопроводов «Северный поток». Поставки газа из России идут через Украину в сокращенном объеме с мая 2022 года, когда ОГТСУ заявил о прекращении транзита в европейские страны через станцию «Сохрановка» в связи с форс-мажором: компания якобы не может осуществлять контроль за компрессорной станцией «Новопсков» в Луганской народной республике (ЛНР). Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме.

До этого «Газпром» сообщил, что объем прокачки газа через украинскую газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» 10 февраля составляет 42,3 млн куб. м в сутки.

Ранее правительство РФ продлило разрешение поставок газа с «Ямал СПГ».