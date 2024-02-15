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Зеленский одарил Байдена на тысячи долларов

Зеленский в 2022 году одарил Байдена на $4000

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Kevin Lamarque/Reuters

Владимир Зеленский в 2022 году одарил президента США Джо Байдена на четыре тысячи долларов, подношения приняли, чтобы не обидеть. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на протокол американского лидера в отчете о подарках чиновникам в 2022 году.

В публикации отмечается, что в апреле 2022 года Зеленский подарил Байдену картину «Свет победит», традиционную украинскую рубашку и комплект медалей ордена Ярослава Мудрого. Их стоимость оценивается в $1429.

В ноябре 2022 года Зеленский передал Байдену картину «Оранжевые узоры», которую оценили в $2400. В текущий момент полотно передают в национальный архив США.

В обоих случаях указано, что «непринятие подарка поставит в затруднительное положение дарителя и правительство США».

До этого Байден заявил, что регулярно общается с главой Украины Владимиром Зеленским.

Накануне в России ответили на слова Байдена об угрозах для НАТО из-за Украины. Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подчеркнул, что страны НАТО рискуют столкнуться с проблемами из-за украинского конфликта.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

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