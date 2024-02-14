Конгрессмен Джим Хаймс заявил, что некая угроза национальной безопасности США не является поводом для паники. Его слова приводит журналистка издания Микаэль Шнелль в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Народу не следует паниковать. Это однозначно», — заявил он.

При этом Хаймс призвал конгресс США и Белый дом разобраться с данной угрозой.

До этого комитет по разведке палаты представителей США оповестил конгрессменов о «серьезной угрозе национальной безопасности» и призвал президента США Джо Байдена рассекретить информацию по данному поводу.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на фоне озвученной конгрессом угрозы национальной безопасности заявил, что уверить американцев в безопасности нельзя, но глава государства Джо Байден справится.

В CNN сообщили, что угроза связана с Россией.

Ранее в Совбезе РФ допустили ядерную войну из-за когнитивных проблем Байдена.