Тамбовский чиновник уволился после хамства в адрес гаишников

Временно исполняющий обязанности главы минздрава Тамбовской области Алексей Овчинников уволился после угроз сотрудникам ГАИ, которые поймали его во время незаконной охоты. Об этом сообщается на странице ведомства в социальной сети VK.

«Отдельно считаю нужным заявить, что, посмотрев опубликованное сегодня видео, сделанное камерами полицейских, я признаю, что был неправ. Я повысил голос и разговаривал в неподобающем тоне. Мне стыдно. Я прошу извинения у всех, кто меня знает, у моих коллег и сотрудников. Отдельно хочу извиниться перед сотрудниками полиции, с которыми я вел себя неподобающе, в ряде случаев используя ненормативную лексику», — заявил Овчинников.

Он утверждает, что не занимался незаконной охотой. Однако чиновник пояснил, что согласился проследовать в отделение полиции для дачи показаний. Причиной грубого своего поведения Овчинников назвал резкое ухудшение самочувствия из-за многочасового нахождения в отделении полиции и якобы грубого обращения с ним сотрудников.

До этого на врио министра здравоохранения Тамбовской области Алексея Овчинникова завели уголовное дело по статье «Незаконная охота».

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