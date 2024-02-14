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Эрдоган прилетел в Египет

Президент Турции Эрдоган прилетел в Каир

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Umit Bektas/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Каир с официальным визитом. Об этом сообщает Reuters.

Это первый официальный визит турецкого президента в египетскую столицу за последние 12 лет. В последний раз лидер республики Абдуллах Гюль посещал Каир в 2012 году. После этого отношения двух стран испортились из-за военного переворота в египетском государстве, который произошел в 2013 году.

Сообщалось, что Эрдоган намерен обсудить с руководством Египта региональные проблемы, а главной темой переговоров станет конфликт в секторе Газа и возможный совместный ответ на действия Израиля.

На текущей неделе Израиль нанес удар по городу Рафах на юге сектора Газа. Известно о 67 летальных случаях.

До этого израильский премьер-министр Нетаньяху поручил разработать план эвакуации из Рафаха, где, по версии Израиля, находятся четыре батальона палестинского движения ХАМАС.

В связи с этим Саудовская Аравия призвала созвать заседание Совбеза ООН, а в Великобритании выразили обеспокоенность и заявили о необходимости немедленного прекращения огня. Египет же пригрозил разорвать мирный договор с Израилем.

13 февраля стало известно, что ЮАР направила срочный запрос в международный суд ООН в связи с действиями израильской армии.

Ранее в Кремле сообщили о подготовке визита президента РФ Владимира Путина в Турцию.

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