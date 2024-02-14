Президент Армении провел кадровые назначения в армии

Президент Армении Ваган Хачатурян назначил на должность начальника Генерального штаба ВС Артура Ерояна, а на должность командующего армяно-российской группировкой войск Вазгена Саргсяна. Об этом сообщает ТАСС.

«Принимая в основу предложение премьер-министра, Артура Ерояна назначить заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил, освободив его от должности начальника военного университета имени Вазгена Саргсяна», – говорится в сообщении президента. Еще одним распоряжением президента генерал-майор Артак Будагян назначен командующим армяно-российской группировкой войск.

В начале февраля армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил о важности создания в стране боеспособной армии для защиты своей территории в пределах границ бывшей Армянской ССР.

До этого сообщалось, что Армения реформирует армию с учетом международного опыта, в том числе следуя модели Швейцарии.

Ранее Азербайджан обвинил Армению в обстреле своих позиций.