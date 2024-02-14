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Нетаньяху поручил представителям Израиля на встрече по Газе слушать

Axios: Нетаньяху поручил делегации Израиля в Каире слушать и не предлагать идеи

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Abir Sultan

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил израильской делегации на переговорах по прекращению огня в секторе Газа в египетском Каире просто слушать и не предлагать новые идеи. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

В статье говорится, что ответственный в армии Израиля за проблему заложников генерал-майора запаса Ницан Алон в незадолго до поездки наметил ряд идей для переговоров. Однако премьер их отверг и вместо этого поручил делегации «только слушать».

Источники портала также рассказали, что после отказа Нетаньяху предоставить своим представителям полномочия выдвигать новые предложения Алон решил к ней не присоединяться и вместо себя направил заместителя.

По данным газеты The New York Times, переговоры по соглашению о временном прекращении огня в секторе Газа и освобождению удерживаемых палестинским движением ХАМАС израильских заложников, которые прошли накануне в Каире, продлены еще на три дня в связи с отсутствием прогресса.

В первый день в мероприятии участвовали директор ЦРУ США Уильям Бернс и глава разведывательной службы Израиля «Моссад» Давид Барнеа. К ним присоединились высокопоставленные чиновники Египта и Катара — эти страны выступают посредниками в переговорах.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

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