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Переговоры по сделке Израиля и ХАМАС продлены на три дня

NYT: переговоры в Каире по освобождению пленных в Газе пока не дали результата

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Ronen Zvulun/Reuters

Переговоры по соглашению о временном прекращении огня в секторе Газа и освобождению удерживаемых палестинским движением ХАМАС израильских заложников, которые прошли накануне в Каире, продлены еще на три дня в связи с отсутствием прогресса. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на египетского чиновника.

Отмечается, что по итогам первого дня переговоров участники встречи не смогли договориться. Один из собеседников издания уточнил, что споры проходят вокруг того, какое количество палестинских заключенных, содержащихся в тюрьмах Израиля, возможно обменять на пленных, похищенных боевиками ХАМАС 7 октября прошлого года.

Американский чиновник сообщил NYT, что следующие три дня переговоры пройдут на более низком уровне.

В первый день в мероприятии участвовали директор ЦРУ США Уильям Бернс и глава разведывательной службы Израиля «Моссад» Давид Барнеа. К ним присоединились высокопоставленные чиновники Египта и Катара — эти страны выступают посредниками в переговорах.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

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