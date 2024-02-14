Названы страны, которые может посетить Зеленский в рамках своего турне

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить Германию, Францию и Великобританию в ходе своего турне по зарубежным странам. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

В материале отмечается, что заграничная поездка главы государства должна совпасть с Мюнхенской конференцией по безопасности. Последняя запланирована на 16–18 февраля.

«Зеленский, скорее всего, будет выступать за увеличение военной помощи в ходе визитов в Берлин, Париж и, возможно, Лондон в рамках быстрого турне на этой неделе», — говорится в публикации.

При этом авторы статьи уточнили, что офис украинского лидера еще не принял окончательное решение о зарубежном турне Зеленского.

13 февраля Bloomberg сообщил, что президент Украины планирует посетить несколько европейских стран для ускорения процесса внешнего финансирования. Ожидается, что глава государства примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности и попытается убедить страны — члены «Большой семерки» (G7) предоставить Киеву гарантии безопасности.

Ранее в офисе Владимира Зеленского назвали возможные последствия интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.