Проект о запрете оскорбительных названий населенных пунктов отозвали из ГД

Законопроект о запрете использования названий населенных пунктов, которые могут быть восприняты как оскорбительные или уничижительные для жителей был отозван депутатами Государственной думы РФ от фракции «Новые люди» Владиславом Даванковым и Антоном Ткачевым. Этот документ был представлен для рассмотрения 19 октября 2023 года.

На сайте Госдумы говорится, законопроект был отозван 12 февраля после того, как 27 ноября он был рассмотрен в первом чтении. Думский комитет по региональной политике и местному самоуправлению пришел к выводу, что предложенные нормы не соответствуют действующим федеральным законам.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что жители некоторых населенных пунктов по всей России сталкиваются с негативными ситуациями из-за оскорбительных названий. Это может приводить к переездам или изменению места регистрации. Также отмечается, что дети, родившиеся в этих населенных пунктах, подвергаются травле и оскорблениям. Среди примеров «оскорбительных» названий упоминаются поселок Шалава (Ярославская область), деревня Дуркино (Кировская область), село Лох (Саратовская область) и Бухалово (несколько деревень в Ярославской, Тверской и Архангельской областях).

При этом не все жители этих населенных пунктов испытывают негативные эмоции. Так, глава Новобурасского района Саратовской области Алексей Воробьев рассказал «Газете.Ru», что жители села Лох гордятся этим названием — оно давно стало туристическим брендом. По его мнению, фракция «Новые люди» предложила запретить использовать «оскорбительные» названия населенных пунктов, потому что им «заняться просто нечем».

Глава села Шалава предложил депутатам улучшить жизнь деревни, а не запрещать ее название.

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