Украинский депутат заявил об истекающем сроке полномочий Зеленского

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО, заявил, что полномочия действующего президента Украины Владимира Зеленского по конституции истекают в ночь на 21 мая. Информация приводится в его Telegram-канале.

«Полномочия президента Украины истекают в ночь с 20 на 21 мая 2024 года и не могут быть продлены, как в случае с Верховной радой», — заявил депутат.

По его словам, «после 20 мая Рада легитимна, а президент — нет».

В условиях военного положения проведение выборов на Украине невозможно, напоминает Дубинский. По его мнению, в связи с этим продление полномочий президента по истечении его пятилетнего срока также невозможно.

До этого экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лишится части полномочий в мае. По его словам, это произойдет после официального окончания легитимного срока пребывания Зеленского в должности президента.

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