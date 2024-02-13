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ХАМАС оценил инициативу России о проведении встречи по Палестине

Член политбюро ХАМАС одобрил предложение России по межпалестинской встрече

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Ammar Awad/Reuters

Член политбюро ХАМАС Мохаммад Назал заявил, что палестинское движение приветствует предложение Москвы провести встречу между всеми ведущими палестинскими фракциями для преодоления внутреннего раскола. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, ХАМАС приветствует подобные встречи при условии, что диалог будет носить серьезный характер и проходить в рамках установленных правил. Он подчеркнул, что движение не хочет повторять долгий путь заседаний и диалогов, в рамках которых тратится время, но не достигается понимание ситуации.

Назал добавил, что движение в первую очередь будет стремиться к реализации конкретных шагов по итогам возможной встречи, особенно в свете ситуации в секторе Газа.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова поддерживать любые действия, которые приведут к освобождению израильских заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС в секторе Газа, и остановке огня между радикальным движением и Израилем.

Ранее глава генштаба Израиля рассказал, сколько будут продолжаться боевые действия в Газе.

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