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Володин призвал попрощаться с ПА ОБСЕ

Володин заявил, что России пора сказать ПА ОБСЕ «до свидания»

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Владимир Федоренко/РИА Новости

России пора сказать Парламентской ассамблее ОБСЕ «до свидания» из-за несамостоятельности и чрезмерной политизированности этой структуры. Об этом на пленарном заседании Государственной думы заявил спикер Вячеслав Володин, его слова передает ТАСС.

«Давайте <…> для себя примем решение, нам пора сказать «до свидания» Парламентской ассамблее ОБСЕ. Организация абсолютно не самостоятельная, политизированная. Под дудку пляшут и исполняют все танцы Вашингтона — что нам там делать?» — заявил Володин.

Он отметил, что, несмотря на фактически бесправное положение российской делегации, Россия должна платить взносы в организацию, при этом будучи одним из крупных плательщиков. Володин добавил, что России надо занять выжидательную позицию после прекращения финансирования ПА ОБСЕ.

До этого стало известно, когда Государственная дума и Совет Федерации приостановят участие России в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ).

Ранее в СПЧ назвали ожидаемым решение не приглашать бюро ОБСЕ к наблюдению за выборами.

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