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Политолог объяснил, во что обойдется США возможная отставка главы Пентагона

Политолог Латышев: новому главе Пентагона придется принимать дела не один месяц

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Violeta Santos Moura/Reuters

Политический обозреватель Сергей Латышев в эфире Tsargrad.tv прокомментировал экстренную госпитализацию главы Пентагона Ллойда Остина, у которого ранее был обнаружен рак. По словам эксперта, ситуация для военного ведомства США стала тревожнее в разгар нескольких военных конфликтов, в которых замешан Вашингтон. Он также допустил, что в ближайшее время министра обороны придется менять.

«Кого-нибудь найдут. Это персонально невозможно пока предсказать, и это не слишком важно. Хотя его преемнику придется потратить несколько месяцев, минимум, чтобы войти в курс дела. И это тоже не красит США, гегемония которых разваливается на глазах всего мира», — подчеркнул Латышев.

Он добавил, что сейчас весь мир смотрит на состояние здоровья ключевых политиков в США и делает собственные выводы, причем очень нелестные для Вашингтона.

Шефа Пентагона госпитализировали в отделение интенсивной терапии медицинского центра Уолтера Рида из-за проблем с мочевым пузырем. Накануне стало известно, что, пока министр лежит в больнице, его обязанности будет исполнять замминистра обороны Кэтлин Хиггс.

Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби позднее заявил, что президент США Джо Байден не хочет отставки Остина.

Ранее американист предрек отставку главе Пентагона.

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