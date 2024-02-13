В ЕП заявили, что Европа должна больше тратить на оборону

Глава Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола заявила, что Европейский союз должен увеличить затраты на оборону. Его слова приводит газета Politico.

По словам Метсолы, европейский оборонный союз должен дополнять сотрудничество в НАТО, а не конкурировать с альянсом, а Европе необходимо тратить больше средств на оборону, чтобы «укрепить нашу оборонную промышленность и практически реализовать нашу стратегическую автономию».

«[ЕС] должен быть готов взять на себя ответственность, если это необходимо, и быть готовым к любым непредвиденным обстоятельствам <...> Европа не может колебаться, когда мы видим, что может произойти по ту сторону Атлантики… Европа должна быть сильной», — отметила Метсола.

До этого Метсола говорила, что помощь Украине является серьезным финансовым вызовом для Европы.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.