Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В ЕП заявили, что Европа должна больше тратить на оборону

Глава ЕП Метсола: ЕС должен увеличить траты на оборону

close
100%
Global Look Press

Глава Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола заявила, что Европейский союз должен увеличить затраты на оборону. Его слова приводит газета Politico.

По словам Метсолы, европейский оборонный союз должен дополнять сотрудничество в НАТО, а не конкурировать с альянсом, а Европе необходимо тратить больше средств на оборону, чтобы «укрепить нашу оборонную промышленность и практически реализовать нашу стратегическую автономию».

«[ЕС] должен быть готов взять на себя ответственность, если это необходимо, и быть готовым к любым непредвиденным обстоятельствам <...> Европа не может колебаться, когда мы видим, что может произойти по ту сторону Атлантики… Европа должна быть сильной», — отметила Метсола.

До этого Метсола говорила, что помощь Украине является серьезным финансовым вызовом для Европы.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами