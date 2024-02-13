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Экс-посол в США описал «ловушку» для Китая в связи с Тайванем

Бывший посол в США Тянькай: Китай не попадет в ловушку прокси-войны на Тайване

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Thomas Peter/Reuters

Китай не попадет в «ловушку» прокси-войны, Пекин не желает ситуации, когда «китайцы будут убивать китайцев». Об этом сообщил экс-китайский посол в США (2013–2021), советник государственного Китайского народного института иностранных дел Цуй Тянькай во время конференции Asia Spotlight, передает The South China Morning Post.

«Кто-то, скорее всего, готовится оказывать военную помощь Тайваню, они будут поставлять оружие для опосредованной войны, и китайцы будут убивать китайцев. Мы не попадем в эту ловушку», — подчеркнул он.

Комментируя прошедшие выборы президента Тайваня, Цуй назвал их «местными выборами в Китае», отметив, что КНР «добьется воссоединения так или иначе», однако таким путем, который «наилучшим образом отвечает национальным интересам Китая».

По словам экс-посла, государства Азиатско-Тихоокеанского региона должны работать над остановкой роста напряженности в регионе, иначе возникнет риск «опасного десятилетия». По его мнению, главным приоритетом внешней политики КНР «всегда являются отношения с США».

До этого представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявлял, что возможная победа Дональда Трампа на президентских выборах может привести к прекращению поддержки Тайваня.

Ранее в КНР назвали главную проблему в отношениях с США.

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