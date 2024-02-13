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Посольство России в США заявили о «грязных схемах» Вашингтона в Африке

Посольство России: США пытаются скрыть правду о своих «грязных схемах» в Африке

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Carolyn Kaster/AP

Российское посольство в Вашингтоне заявило, что Госдепартамент США посредством голословных утверждений в адрес России пытается скрыть правду о собственных «грязных схемах» в Африке. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.

В посольстве обратили внимание на публикацию дипведомства США о якобы распространении российскими спецслужбами данных о деятельности Вашингтона и стран Европы в Африке. В нем утверждалось, что значительная часть так называемой «антизападной кампании Москвы» направлена против инициатив в сфере здравоохранения.

«Голословные утверждения, которые американская сторона старается выдать за истину в последней инстанции, преследуют единственную цель — скрыть неприглядную правду о грязных схемах США в данной части света», — заявили в посольстве РФ.

В дипмиссии считают, что Вашингтон беспокоит успешно развивающееся сотрудничество Москвы с африканскими странами.

До этого директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко сообщил, что Российская Федерация ведет переговоры с представителями африканских стран по открытию новых направлений для полетов.

Ранее экс-разведчик США раскрыл планы Европы в отношении России.

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