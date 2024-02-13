МВД проверит собранные в поддержку Надеждина подписи

Обращение общественника Виталия Бородина о незаконном сборе подписей во время кампании по выдвижению Бориса Надеждина на пост президента России было принято к рассмотрению Генеральной прокуратурой России. По информации из ведомства, проверкой займется министерство внутренних дел, пишет RT.

Ранее Виталий Бородин обратился в надзорное ведомство с просьбой проверить законность сбора подписей в рамках президентской кампании Бориса Надеждина.

Согласно уведомлению от Генпрокуратуры, заявление общественника будет передано в министерство внутренних дел в соответствии со статьей 8 Федерального закона №59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». МВД должно провести проверку и уведомить заявителя о результатах.

По словам Бородина, помимо добровольцев, к сбору подписей в поддержку Надеждина привлекались граждане за деньги. После отказа Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) зарегистрировать Надеждина как кандидата на президентских выборах, политик заявил о планах обжаловать это решение в Верховном суде.

Вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты РФ от «Новых людей» Владислав Даванков заявил о возможности политического сотрудничества с Борисом Надеждиным, который не был допущен до выборов.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.