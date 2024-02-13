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Байден рассказал о работе над сделкой по остановке боев в Газе

Байден: США и партнеры работают над сделкой по шестинедельной паузе в Газе

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Andrew Harnik/AP

Американский президент Джо Байден заявил, что США и их партнеры работают над сделкой между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС, предусматривающей паузу в боях в секторе Газа как минимум на шесть недель. Его слова на совместной пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II передает ТАСС.

«Мы могли бы использовать это время, чтобы выработать нечто более длительное», — сказал Байден.

До этого газета The Washington Post писала, что глава США попросил у израильского премьера Биньямина Нетаньяху гарантий безопасности для палестинцев. В Белом доме отмечали, что Байден попросил у израильской стороны предпринять действия для увеличения поставок гумпомощи для палестинских гражданских лиц.

Телеканал NBC также передавал со ссылкой на источники, что президент США Байден считает Нетаньяху «препятствием» для перехода Израиля к следующей фазе военной операции в секторе Газа с целью минимизировать потери среди гражданского населения анклава.

11 февраля премьер Израиля заявлял, что его страна собирается на постоянной основе сохранить за собой контроль в сфере безопасности на всей территории сектора Газа.

Ранее в Белом доме рассказали об ошибках Байдена при урегулировании кризиса в Газе.

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