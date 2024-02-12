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Захарова назвала причину поддержки Зеленского в Германии

Захарова: Зеленского поддерживают потомки нацистов, находящиеся у власти в ФРГ

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Власти Германии поддерживают режим главы Украины Владимира Зеленского, потому что среди них есть потомки нацистов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Почему ФРГ поддерживает нацистский режим Зеленского? Потому что у власти в Германии находятся потомки нацистов», — написала дипломат.

Так она прокомментировала публикацию немецкого журнала Bunte, посвященную Вальдемару Бербоку, дедушке главе МИД ФРГ Анналены Бербок.

По данным издания, родственник нынешнего министра иностранных дел, инженер в области ПВО, во время Второй мировой войны был офицером вермахта. Бербок-старший относился к числу «безоговорочных» национал-социалистов и читал произведения Адольфа Гитлера.

До этого в бундестаге отметили «нехорошие настроения» на Украине. Такое заявления сделала вице-президент бундестага от партии «Зеленые» Катрин Геринг-Эккардт после визита в Киев.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

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