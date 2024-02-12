В Чехии предложили навсегда продлить запрет на выдачу виз россиянам

Министерство иностранных дел Чехии предложило правительству страны пролонгировать действие запрета на выдачу виз гражданам России и Белоруссии. Информацию об этом распространило агентство ČTK.

В публикации отмечается, что данный запрет был введен после 24 февраля 2022 года и продлится до 31 марта 2024 года. Он охватывает выдачу видов на жительство, которая была приостановлена для россиян и белорусов в связи с ситуацией на Украине.

Согласно информации агентства, чешский МИД предлагает не устанавливать конкретные сроки завершения действия запрета в случае его продления.

Вместе с тем власти Чехии продолжают выдавать визы по гуманитарным соображениям. Это может затронуть, в частности, родственников граждан Чехии и других стран — членов Евросоюза. Кроме того, разрешения на пребывание в стране продолжают выдаваться гражданам Белоруссии, которые едут учиться в чешские вузы после получения стипендий, предоставленных Чехией, Евросоюзом или международными организациями.

В марте власти Чехии приняли решение до конца марта 2024 года продлить действующий в стране запрет на выдачу россиянам и белорусам виз.

Ранее МИД Чехии сообщил о запрете аэропортного транзита без виз гражданам России.