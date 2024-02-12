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Политолог предрек ухудшение отношений России и Финляндии после избрания Стубба

Политолог Бородачев: при Стуббе возможно ухудшение отношений России и Финляндии

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Lehtikuva /Antti Aimo-Koivisto via Reuters

После избрания Александра Стубба президентом Финляндии отношения Москвы и Хельсинки могут ухудшиться. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» озвучил политолог, программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев. По его словам, новый глава республики является проевропейским политиком, ориентированным на глобалистскую повестку.

«Мы можем ожидать дальнейшего ухудшения отношений Хельсинки и Москвы. Даже те возможности диалога, которые сохранялись при прошлом руководстве, скорее всего, будут закрываться. Также следует ожидать, что новая власть в меру своих возможностей продолжит поставлять вооружение на Украину», — подчеркнул политолог.

Он добавил, что ранее звучавшие заявления Стубба о намерении прекратить поддерживать отношения с Россией после избрания — не просто предвыборные обещания.

Второй тур президентских выборов в Финляндии завершился победой экс-премьера Александра Стубба. Политик поддерживает углубление отношений с НАТО, продолжение помощи Киеву и давление на Москву. В Кремле надеются, что Стубб будет соблюдать баланс в отношениях с РФ. При этом сам кандидат обещал отказаться от контактов с российским руководством до урегулирования конфликта на Украине. Как победу Стубба восприняли в России — в материале «Газеты.Ru».

Эксперт раскрыл стратегию нового президента Финляндии по отношению к РФ.

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