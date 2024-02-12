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В Совфеде дали оценку избранному президенту Финляндии

Сенатор Пушков предрек откат отношений РФ и Финляндии к началу 20 века

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Emmi Korhonen/Reuters

Финляндия завершила свой поворот в сторону НАТО и США, заявил в беседе с «Газетой.Ru» председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так он прокомментировал итоги финских президентских выборов, на которых победу одержал экс-премьер Александр Стубб.

«Стубб всегда был и остается проамериканским, пронатовским и антироссийским политиком. Такую позицию он демонстрировал еще в 2010-х годах и, по сути, был главным оппозиционером курса прежнего президента Финляндии Саули Нийнистё по отношению к России. Стубб — воплощение проамериканской тенденции в европейской политике», — пояснил сенатор.

С точки зрения Пушкова, победа экс-премьера Финляндии на выборах — логическое завершение отказа Финляндии от какого-либо нейтралитета и той линии, которую страна проводила со Второй мировой войны до самого последнего времени.

«То есть это дрейф в сторону НАТО, который обозначился в последние годы. Финляндия возвращается к тому антисоветскому курсу, который она проводила в 20-е и 30-е годы прошлого века», — подчеркнул сенатор.

Второй тур президентских выборов в Финляндии прошел 11 февраля. По его итогам Стубб вышел победителем, получив 51,6% голосов избирателей. Соперником экс-премьера выступил бывший глава МИД Пекка Хаависто, за него проголосовали 48,4%. При этом явка на выборах составила 67,6%.

Подробнее о реакции России на исход финской избирательной кампании читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее избранный президент Финляндии отказался налаживать отношения с Россией.

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