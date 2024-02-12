Байден пожаловался на малое количество чипсов в упаковке

Президент США Джо Байден пожаловался на недобросовестную деятельность американских компаний, сокращающих количество пищевых продуктов в упаковке, в том числе в чипсах. Видеоролик с комментарием он опубликовал на своей странице в соцсети X.

«Когда вы покупали закуски для просмотра футбола, вы, наверное, заметили одну вещь: бутылки с напитками стали меньше, а в упаковке с чипсами стало меньше чипсов, хотя цена такая же. Компании постепенно сокращают количество продукта в упаковке и считают, что никто этого не заметит», — возмутился глава Белого дома.

Байден призвал пищевые компании прекратить обманывать людей и остановить так называемую шринкфляцию (снижение производителем количества, объема или веса товара при сохранении отпускной цены).

До этого агентство Bloomberg сообщало, что за последние годы американские потребители столкнулись с рекордным ростом цен за последние десятилетия. Чтобы купить те же товары и услуги, которые семья могла позволить себе за 100 долларов до пандемии, сейчас требуется $119.

Ранее сенатор-демократ из США назвали условие для помощи Украине и Израилю.