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В Кремле прокомментировали обыски в Росавиации из-за продажи Ил-76

Песков отказался комментировать обыски в Росавиации из-за продажи Ил-76 и Ми-8

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами отказался комментировать информацию о том, что Федеральная служба безопасности возбудила два уголовных дела о незаконном выводе из российской юрисдикции 59 самолетов и вертолетов. «Известия» ранее утверждали, что за рубеж были проданы в том числе Ил-76 и Ми-8.

Представитель Кремля предложил задать эти вопросы следственным органам.

«Выполняются следственные действия, не имеем права их комментировать», — сказал Песков.

Накануне «Известия» сообщили, что начиная с марта 2022 года десятки бортов были проданы в том числе в недружественные страны, после чего три вертолета принимали участие в боевых действиях на стороне Украины, а самолеты Ил-76 доставляли грузы с выключенными ответчиками, дабы скрыть их маршруты.

Именно это, как утверждают источники издания, привели к отставке в сентябре 2023 года Александра Нерадько, возглавлявшего Росавиацию в течение 14 лет.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Дмитрия Ядрова новым руководителем Росавиации вместо Александра Нерадько.

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