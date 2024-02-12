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Политолог оценил слова Бернса о потере «неоспоримого превосходства» США

Политолог Школьников: США уже давно утратили мировое господство

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Rod Lamkey - CNP/Global Look Press

Политолог и геостратег Андрей Школьников в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление главы ЦРУ Уильяма Бернса о том, что США больше не обладают неоспоримым превосходством на фоне технологической революции. По словам эксперта, это произошло не сейчас. Он указал, что, начиная с 2019 года, Вашингтон в своих документах декларирует тот факт, что и Россия, и Китай тоже являются великими державами.

«Поэтому это просто констатация того, что уже говорилось не раз. Но речь не о том, что США не тянут. Они говорят, что не справятся с двумя одновременно. Они об этом всегда говорили», — отметил эксперт.

Он также напомнил о «формуле Киссинджера» по недопущению противостояния между Россией и Китаем с одной стороны и США с другой.

О потере США неоспоримого превосходства в мире Бернс написал в статье «Трансформация ЦРУ в эпоху конкуренции» для журнала Foreign Affairs.

Он отметил, что новые технологии меняют мир, включая профессию разведчика. По его словам, «во многих отношениях эти события усложняют работу ЦРУ как никогда, предоставляя противникам новые мощные инструменты».

Ранее Бернс заявил, что отказ США от предоставления помощи Киеву в рамках украинского конфликта сравним с «голом в свои ворота исторических масштабов».

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