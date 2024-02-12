Полянский оценил усилия ООН и Запада по урегулированию на Украине

Западные страны не принимают никаких серьезных мер для развития диалога с Москвой по урегулированию украинского конфликта, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, даже в штаб-квартире международной организации в Нью-Йорке данный вопрос не обсуждается, передает РИА Новости.

По словам дипломата, у некоторых может сложиться впечатление, что в Нью-Йорке «происходит какой-то закулисный процесс» по поиску путей завершения боевых действий. Такой точки зрения придерживаются не только непосвященные люди, но и некоторые политики из стран глобального Юга.

«Но я всегда их разочаровываю и говорю совершенно искренне, что абсолютно никаких усилий для того, чтобы вести какой-то диалог с западниками как не прикладывалось, так и не прикладывается», — отметил Полянский.

Дипломат добавил, что важную роль в этой ситуации играет постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Еще до начала специальной военной операции (СВО) он развязал некий «крестовый поход» против РФ, подчеркнул зампостпреда.

При этом эскалация конфликта только обострила эмоциональное состояние украинского дипломата, сказал Полянский, отметив, что из-за этого вести какие-либо переговоры с ним самими или в его присутствии стало крайне сложно, что хорошо понимают на Западе.

«Все это в комплексе приводит к тому, что никакого соответствующего разговора на нью-йоркской площадке и, насколько мне известно, на площадке каких-либо других международных организаций, не ведется», — резюмировал заместитель российского постпреда при ООН.

Ранее в Совете безопасности РФ объяснили, почему организация переговоров с Украиной невозможна.