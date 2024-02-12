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Стали известны подробности о визите президента ЦАР в РФ

Посол Бикантов: президент ЦАР в ходе визита в РФ может встретиться с Медведевым

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Global Look Press

Официальный визит президента Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен-Арканжа Туадеры в РФ продлится с 14 по 16 февраля. Об этом заявил российский посол в Банги Александр Бикантов, передает РИА Новости.

Дипломат не исключил, что в рамках поездки глава государства может провести переговоры с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. При этом в данный момент стороны прорабатывают возможность участия Таудеры в других мероприятиях и встречах в Москве.

«Президент ЦАР пробудет в Москве 14–16 февраля с целью участия в антиколониальном форуме», — уточнил Бикантов.

Он добавил, что в ходе поездки глава республики может затронуть вопросы дальнейшего развития отношений между Москвой и Банги. Но конкретных пожеланий по повестке представители африканской страны не высказывали, уточнил посол.

До этого посольство РФ в ЦАР сообщило, что Туадера уже направился в российскую столицу для участия в форуме сторонников борьбы с неоколониализмом. При этом Бикантов приехал в международный аэропорт Банги, чтобы лично проводить президента страны.

Ранее посол обвинил западные государства в зависти к успехам РФ в ЦАР.

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