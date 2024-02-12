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В России обновят рекомендации по поездкам в недружественные страны

МИД РФ обновит рекомендации по выезду россиян в недружественные страны

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Shutterstock

МИД России обновляет рекомендации для выезжающих в недружественные страны россиян. Об этом заявил ТАСС глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

Он пояснил, что в работе будут учитываться «высокие риски наступления последствий».

Климов привел в пример Латвию, где, по его словам, наблюдаются наиболее резонансные случаи дискриминации и политизированного отношения к россиянам. Там, например, российские граждане находятся под угрозой депортации, заключил он.

До этого Климов заявлял, что Россия планирует расширить список стран, граждане которых смогут получить электронные визы для въезда в страну. Дипломат отметил, что пока рано называть конкретные страны, которые могут попасть в этот перечень.

Климов также отмечал, что власти России фиксируют тенденцию к росту заинтересованности иностранцев в посещении государства.

Ранее в Европейском союзе (ЕС) предложили изменить размер сборов за оформление шенгенской визы.

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