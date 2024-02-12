Дональд Трамп заявил о поддержке певицы Тейлор Свифт

Популярная певица Тейлор Свифт не должна оказывать поддержку нынешнему президенту США Джо Байдену на предстоящих президентских выборах, так как он ничего для нее не сделал. Такое мнение высказал экс-президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

Бывший хозяин Белого дома отметил, что при его пребывании во главе американского правительства был принят закон, гласящий о модернизации музыки, а также упростивший процесс ее лицензирования и увеличивший получение средств от авторских прав.

«Я подписал и был ответственен за Закон о модернизации музыки для Тейлор Свифт и других музыкантов. Джо Байден не сделал и не сделает для Тейлор ничего. Ни при каких обстоятельствах ей не стоило бы поддерживать продажного Джо Байдена и быть нелояльной по отношению к человеку, который принес ей столько денег», — подчеркнул Трамп.

До этого сообщалось, что представители Демократической партии хотят использовать для агитации концерты Тейлор Свифт.

Ранее накачанные бедра спасли Тейлор Свифт от конфуза на сцене.