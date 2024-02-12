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Дональд Трамп заявил о поддержке певицы Тейлор Свифт

Дональд Трамп: Тейлор Свифт не должна поддерживать президента США Джо Байдена

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Sam Wolfe/Reuters

Популярная певица Тейлор Свифт не должна оказывать поддержку нынешнему президенту США Джо Байдену на предстоящих президентских выборах, так как он ничего для нее не сделал. Такое мнение высказал экс-президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

Бывший хозяин Белого дома отметил, что при его пребывании во главе американского правительства был принят закон, гласящий о модернизации музыки, а также упростивший процесс ее лицензирования и увеличивший получение средств от авторских прав.

«Я подписал и был ответственен за Закон о модернизации музыки для Тейлор Свифт и других музыкантов. Джо Байден не сделал и не сделает для Тейлор ничего. Ни при каких обстоятельствах ей не стоило бы поддерживать продажного Джо Байдена и быть нелояльной по отношению к человеку, который принес ей столько денег», — подчеркнул Трамп.

До этого сообщалось, что представители Демократической партии хотят использовать для агитации концерты Тейлор Свифт.

Ранее накачанные бедра спасли Тейлор Свифт от конфуза на сцене.

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