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Александр Стубб одержал победу на президентских выборах в Финляндии

Александр Стубб победил на президентских выборах в Финляндии

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Emmi Korhonen/Reuters

Во втором туре президентских выборов в Финляндии победу одержал представитель Национальной коалиционной партии Александр Стубб. Об этом со ссылкой на министерство юстиции Финляндии сообщает ТАСС.

По данным минюста, Стубб после подсчета 100% избирательных бюллетеней набрал 51,6%. Его соперник, бывший министр иностранных дел Пека Хаависто получил 48,4%. В выборах приняли участие 67,6% имеющих право голоса граждан страны.

Окончательные результаты выборов будут утверждены 14 февраля министерством юстиции. На следующий день итоги выборов на своем пленарном заседании объявит правительство страны. Стубб начнет исполнение президентских полномочий в марте.

Ранее сообщалось, что бывший глава МИД Пекка Хаависто признал свое поражение на выборах президента Финляндии.

11 февраля в Финляндии прошел второй тур выборов президента. Во второй тур вышли экс-премьер Александр Стубб и бывший глава МИД Пекка Хаависто. Оба политика поддерживают жесткую линию в отношениях с Россией, выступают за продолжение помощи Украине и развитие сотрудничество с НАТО.

Ранее Трамп выиграл кокусы в штате Айова.

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