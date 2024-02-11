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Карл III впервые вышел в свет после новостей о его болезни

Карл III впервые публично посетил церковную службу после выявления у него рака

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Samir Hussein/Buckingham Palace/Reuters

Британский король Карл III впервые вышел в свет после выявления у него онкологического заболевания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на репортажи британских телеканалов.

По данным СМИ, 75-летний монарх и королева Камилла посетили приходскую церковь святой Марии Магдалины, расположенную на территории королевского поместья Сандрингем в графстве Норфолк. Карл III помахал приветствовавшим его людям и поздоровался за руку с каноником Полом Уильямсом.

Отмечается, что, несмотря на болезнь, король продолжает работать с бумагами и каждую неделю общается с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком по телефону.

О том, что у короля Великобритании Карла III обнаружен рак, официально объявил Букингемский дворец 5 февраля. Новость шокировала общественность — при этом сам монарх, проходящий теперь амбулаторное лечение, настроен скорее позитивно. Что известно о болезни короля, на что она повлияет и кто его заменит — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Карл III выступил с первым заявлением после выявления у него рака.

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